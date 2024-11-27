В ночь на 27 ноября российская армия атаковала беспилотниками Киев и другие регионы Украины. В украинской столице удар пришелся по Днепровскому району, в результате пострадали два человека, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", — написал Кличко в Telegram.

"По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры, обнаружен один пострадавший, госпитализированный в медицинское учреждение столицы", — заявил в свою очередь глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушные силы Украины на протяжении ночи предупреждали об угрозе ударов беспилотниками, в частности, в Киевской, Полтавской и Черкасской областях, а также на северо-востоке страны.

Тем временем оккупационные власти Запорожской области заявили о полном прекращении электроснабжения региона. "В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону", — написал в Telegram глава оккупационной администрации Евгений Балицкий.

По его словам, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.

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