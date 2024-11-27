В пятницу парламент Великобритании рассмотрит во втором чтении законопроект о введении эвтаназии в Англии и Уэльсе. Инициатива стала одной из самых обсуждаем тем этой осени. О ней спорят не только министры и депутаты — обсуждение вышло на финансовый, религиозный, философский и даже бытовой уровень.

Первая попытка ввести в Англии эвтаназию была предпринята в 2014 году, но тогда законопроект не прошел через парламент. Однако за прошедшее десятилетие отношение общества к этой теме изменилось. В октябре соцопрос показал, что 67% британцев выступают за введение эвтаназии и только 13% — против.

Право на достойную смерть

Сейчас во всей Великобритании запрещено обращаться за помощью с просьбой лишить себя жизни. За принуждение к добровольному уходу из жизни, пусть и по медицинским показаниям, можно получить до 14 лет тюрьмы. А если врач окажет содействие смертельно больному в лишении себя жизни, его действия будут трактоваться как убийство с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автор законопроекта, депутатка от лейбористов Ким Лидбитер говорит, что он предусматривает самые серьезные в мире гарантии против злоупотребления эвтаназией и принуждения к ней. В разговоре с газетой Financial Times она сказала, что долго консультировалась с медицинскими экспертами и юристами, а также внимательно изучила практику тех стран и регионов, где эвтаназия уже работает. Она считает, что ее законопроект предлагает не только помощь смертельно больным людям, но и их максимальную защиту.

Похожие законопроекты сейчас готовятся в Шотландии и на острове Джерси в проливе Ла-Манш, входящим во владения британской короны.

Эвтаназия пользуется широкой поддержкой либеральных политиков и активистов. Паллиативная помощь для уходящих из жизни не может защитить смертельно больных людей от страданий, и некоторые британцы вынуждены ехать в страны, где эвтаназия разрешена, считает Эндрю Копсон, глава Британской гуманистической ассоциации. Эта организация пропагандирует секуляризм, атеизм и реформы в сфере биоэтики.

Копсон приводит в пример людей, которые долго и мучительно уходили из жизни, мечтали об эвтаназии, но она была незаконной. "Все либеральные социальные реформы, расширяющую человеческую свободу, вызывали споры в свое время, но они были правильными", — пишет активист.

Лицами общественной кампании в поддержку законопроекта стали знаменитости, неизлечимо больные раком, такие как телеведущая дама Эстер Ранцен и 38-летний учитель музыки Натаниэль Дай. Они говорят, что болезнь научила их ценить жизнь — но также показала важность права на достойную и безболезненную смерть.

В поддержку законопроекта высказался и один из архитекторов легализации абортов в Великобритании в 1960-х годах Дэвид Стил. В статье для Sunday Times он напоминает, что шестьдесят лет назад закон запрещал не только эвтаназию и прерывание беременности — "гомосексуализм" был уголовным преступлением, а разрешение на развод суд выдавал лишь в случае доказательства супружеской измены.

Как и сейчас, изменения всех этих норм в свое время встречали серьезное противодействие в парламенте, пишет Стил, но сейчас они приняты как базовые права абсолютным большинством британцев.

Страх о принуждении к суициду

Страдания смертельно больных людей должны облегчаться паллиативным уходом, а легализация эвтаназии создает риск того, что умирающие пациенты будут чувствовать себя обузой и выберут смерть, чтобы облегчить жизнь близких, говорится в открытом письме, подписанном англиканскими и православными епископами, главой католической церкви в королевстве, лидерами мусульманских организаций, верховным раввином Британии, а также представителями индуистской общины и сикхов.

Против эвтаназии высказался и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, высший иерарх Англиканской церкви, которая имеет статус государственной религии. Она занимает либеральную позицию по другим вопросам и благословляет однополые браки. Однако архиепископ считает, что легализация эвтаназии может подтолкнуть инвалидов и пожилых людей к самоубийству.

Автор законопроекта Ким Лидбитер и консультировавшие ее специалисты предвидели эти аргументы и прописали ряд условий, которые должны предотвратить давление на пациентов. В тексте документа оговаривается, что для разрешения на эвтаназию:

человек должен быть старше 18 лет и не менее года до обращения жить в Англии или Уэльсе (это исключает, что с просьбой об эвтаназии может приехать гражданин другой страны, где она запрещена);

врач должен свидетельствовать, что пациент принял решение в добром уме, трезвой памяти и без принуждения;

медицинские показания должны указывать, что жить ему осталось не больше шести месяцев;

помимо лечащего врача к такому же выводу должны независимо друг от друга прийти еще два медика;

после этого каждое дело должен рассмотреть Высокий суд Лондона, который может допросить любого из врачей и самого пациента, а затем в течение 14 дней вынести решение;

при положительном решении врач должен приготовить для пациента смертельное лекарство, но не имеет права вводить его; человек, обратившийся с просьбой об эвтаназии, должен сделать это сам.

Но даже эти предосторожности не убедили критиков. Никакая юридическая мера не может защитить уязвимого и пожилого человека от манипуляции со стороны близких. Слов "подумай о детях" или намека на проблемы с деньгами может быть достаточно, пишет известный лондонский священник Джайлз Фрэйзер.

Участница паралимпийской сборной Англии и член Палаты лордов баронесса Тэнни Грей-Томпсон сказала Би-би-си, что ее беспокоит то, что на тяжело больных людей может оказываться давление, и то, что врачи банально могут ошибиться, сказав, что пациенту осталось не более шести месяцев жизни.

Споры в правительстве

Хотя Лидбитер представляет правящую лейбористскую партию, ее инициатива не исходит от правительства. Премьер-министр Кир Стармер сказал, что обязательно проголосует во втором чтении, но не стал говорить, как именно, чтобы не оказывать давления на однопартийцев и общественное мнение в целом. В прошлом, в бытность депутатом от оппозиции, он поддерживал эвтаназию.

В этот раз Стармер объявил свободное голосование для депутатов от Лейбористской партии: право на добровольный уход человека из жизни — это не то, что должно становиться монолитной общепартийной позицией, сказал премьер. Этот подход отличается от инициатив, которые исходят от руководства, где депутаты должны голосовать согласно линии партии.

Но даже в правительстве единой точки зрения на законопроект нет. Против него уже выступили министр образования Бриджит Филлипсон и министр юстиции Шабана Махмуд. Министр здравоохранения Уэс Стиринг заявил, что, если эвтаназия будет закреплена за отделениями паллиативной помощи государственной системы здравоохранения (NHS), это неизбежно приведет к ухудшению их работы, перераспределению средств и нагрузке на и без того перегруженную систему.

Сложности с практической стороной эвтаназии могут представить и убеждения медработников. Например, 10% сотрудников NHS — мусульмане, для них участие в эвтаназии неприемлемо по религиозным соображениям.

Марк Пикеринг, генеральный директор Христианского медицинского общества, членами которого являются около 4500 врачей, медсестер и акушерок, сказал в интервью газете The Guardian, что он против эвтаназии, как и многие другие члены этой организации. Он добавил, что и просто делегировать эту ответственность врачам-атеистам будет аморальным: "Если вы говорите: "Я не хочу стрелять в бабушку, но я отправлю ее к тому, кто это сделает", то особой моральной разницы нет".

У находящейся сейчас в оппозиции Консервативной партии тоже нет единой позиции о том, как должны голосовать депутаты. Секретарь кабинета министров Саймон Кейс сказал, что министрам и депутатам Парламента, вне зависимости от партийной принадлежности, безусловно нужно обсудить законопроект между собой, но постараться сдерживать себя в публичных заявлениях из-за крайней деликатности темы.

Законопроект об эвтаназии активно освещается и в региональной прессе, где о проблеме высказываются местные жители. "У меня довольно смешанные чувства по этому поводу. Конечно, это должен быть выбор человека, если он испытывает сильную боль, — говорит 75-летний житель графства Эссекс Стив Питтен в интервью местной газете. — Но это может быть сложно, если в этом участвуют родственники, и решение умирающего может тяжело сказаться на них".

Как вообще в мире возникла идея эвтаназии

Термин "эвтаназия" относится к XVI веку, но его серьезное обсуждение началось лишь в конце XIX века. Долго сама идея была немыслимой и по религиозным причинам, и в силу того, что участие доктора в уходе пациента из жизни прямо противоречит Клятве Гиппократа. "Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла", — говорилось в тексте, составленном больше двух тысяч лет назад.

Тем не менее, врачи, ученые, богословы, философы, да и сами пациенты, особенно в странах Западной Европы, обсуждали эту идею, колеблясь, с одной стороны, между милосердием, а с другой, тем, что жизнь — высшая ценность, и никто не вправе отнять ее.

В 1939 году основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, болевший неизлечимой и мучительной формой рака, попросил своего врача дать ему смертельную дозу морфия. Его уход из жизни дал новый импульс обсуждениям эвтаназии.

С 1933-го по 1941 год в нацистской Германии действовала программа Т-4. Она предусматривала стерилизацию или убийство детей и взрослых, если они, например, страдали тяжелыми психическими или физическими заболеваниями и, следственно, считались бесполезными для Рейха. Жертвами этой программы стали около 70 тысяч человек, а отработанные практики широко использовались в концлагерях.

После поражения нацистской Германии, обнародованные документы вызвали такой ужас, что про идею эвтаназии всерьез не вспоминали несколько десятилетий.

В 1994 году американский штат Орегон стал первым местом в мире, где разрешили эвтаназию. В 2002 году эвтаназию ввели в Нидерландах и Бельгии, чуть позже в Швейцарии и Люксембурге. Сейчас помощь в уходе из жизни прямо или в особых случаях разрешена в 27 странах мира и пяти штатах США.

В России еще в ноябре 2011 года был принят закон, прямо запрещающий все виды эвтаназии — как добровольную и самостоятельную, так и при участии врача.

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