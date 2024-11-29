Гражданин Болгарии Орлин Русев и бывший директор по продажам финансовой компании Wirecard, гражданин Австрии Ян Марсалек, подозреваемые в шпионаже по заданию российских спецслужб, обсуждали похищение и убийство журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева. Об этом, пишет The Guardian, стало известно в время рассмотрения дела о шпионаже в отношении группы болгарских граждан в Центральном уголовном суде в Лондоне.

"Суду сообщили, что Марсалек и Русев обменивались сообщениями, в которых обсуждали "варианты", касающиеся Христо Грозева, — говорится в материале. — Эти варианты включали в себя наблюдение за ним, его похищение и доставку в Москву, его убийство и внедрение в Bellingcat".

Болгарский журналист Христо Грозев — ведущий расследователь по России в Bellingcat, который принимал участие в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Вместе с Алексеем Навальным он смог установить группу киллеров, связанных с российскими спецслужбами и организовавших покушение на политика в 2020 году.

Помимо Русева, обвиняемыми по делу о шпионаже проходят еще пять граждан Болгарии: Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Тихомир Иванчев и Иван Стоянов. Русев с 2009 года жил в Великобритании и вел бизнес в сфере перехвата сигналов, Джамбазов и Иванова руководили организацией помощи болгарам, Иванчев работал маляром, а Стоянов выступал в Великобритании на соревнованиях по смешанным единоборствам, уточняют в материалах следствия.

Русев и Джамбазов уже признались в шпионаже на РФ

В отличие от других обвиняемых, 46-летний Русев и 43-летний Джамбазов признались в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще до начала судебного заседания, сообщало агентство dpa. Следствие считает, что Русев руководил группой шпионов, работавших на Москву. Предполагается, что он получал задания от Яна Марсалека — предпринимателя, который, предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами и затем скрылся от правосудия.

По данным следствия, шпионская группа работала не только в Великобритании, но также в Германии, Австрии, Испании и Черногории, написало dpa. На судебном заседании прокурор Элисон Морган заявила, что в 2020-2023 годах обвиняемые получали изображения людей или объектов и составляли подробные отчеты о своих целях. Взамен они получали "значительные суммы денег", заявила Морган.

Роль Марсалека в банкротстве Wirecard

Марсалек уже несколько лет скрывается от немецкого правосудия и предположительно находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. Марсалек считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, где он отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами — внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.

В июне 2020 года выяснилось, что предполагаемые доходы от этого бизнеса в размере 1,9 млрд евро "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них такой суммы нет и никогда не было. Вскоре Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве. Марсалек покинул Германию, когда крах группы стал очевиден.

Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, в 2021 году Марсалек получил российский паспорт на имя Германа Баженова. При этом номер выданного ему документа, как выяснили журналисты, совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !