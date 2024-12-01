Соединенные Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией, поскольку страна нарушила его основные принципы. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил на сайте Госдепартамента США его представитель Мэттью Миллер, информирует Deutsche Welle.

Вашингтон и Евросоюз сожалеют о решении ныне правящей в стране партии "Грузинская мечта" приостановить процесс интеграции с ЕС, указывается в заявлении. "Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", - говорится в сообщении Миллера.

Миллер отметил, что грузинский народ "в подавляющем большинстве" продолжает поддерживать интеграцию с Европой. Вашингтон осудил "чрезмерное применение силы полицией против грузин, стремящихся реализовать свои права на собрания и выражение мнений, включая свободу мирного протеста". Представитель Госдепартамента призвал грузинское правительство вернуться на путь евроатлантического развития, провести прозрачное расследование нарушений на минувших парламентских выборах и отменить "антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений".

О возможности пересмотра двустороннего сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси в мае заявлял госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Причиной стало принятие грузинским правительством закона об "иностранных агентах". 30 октября, после парламентских выборов в Грузии, Белый дом опубликовал заявление, в котором президент США Джо Байден выразил обеспокоенность "недавним демократическим откатом" Грузии.

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена остаться на посту до формирования "законно избранного парламента". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Протесты в Грузии продолжаются

Массовые протестные акции начались 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов Евросоюза на следующие четыре года. Заявление Кобахидзе прозвучало спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует в течение года провести новые выборы.

По оценкам Telegram-канала Paper Kartuli, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси участвуют десятки тысяч человек. Протестующие подожгли одно из помещений парламента, однако через некоторое время огонь был потушен, передает корреспондент DW. По данным агентства AFP, демонстранты вступили в столкновения с полицией, а сотрудники полиции применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов, бросавших пиротехнические изделия.

За две ночи протестов в грузинской столице задержали 150 митингующих, сообщил портал "Новости - Грузия". Служба госбезопасности страны 30 ноября назвала текущие протесты "попыткой насильственного захвата власти".

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