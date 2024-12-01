Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост по окончании срока полномочий в этом месяце, несмотря на ее заявление о том, что она откажется это сделать. Его слова передает агентство Reuters в воскресенье, 1 декабря.

Кроме того, Кобахидзе назвал "временным событием" решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена остаться на посту до формирования "законно избранного парламента". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Протесты в Грузии из-за отказа властей от евроинтеграции

В грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику. В Евросоюзе не исключили санкций против Грузии из-за отказа от выбранного курса. Госдепартамент США заявил, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы" стратегического партнерства США и Грузии, которое теперь будет остановлено.

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