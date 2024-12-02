По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки во время футбольного матча в Гвинее, сообщает CNN со ссылкой на власти западноафриканской страны.

Инцидент произошел накануне в городе Нзерекоре. По неподтвержденным данным, из-за нескольких судейских решений болельщики вступили в конфликт с охраной стадиона — как пишет BBC News, они начали кидать в арбитра камни и выбежали на поле. В конфликт вмешалась полиция, применившая слезоточивый газ. После этого в толпе, пытавшейся покинуть арену, началась давка.

"Правительство следит за развитием ситуации и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим", — заявил премьер-министр Гвинеи Бах Ури. Он пообещал рассказать о деталях случившегося по итогам расследования.

Местные СМИ сообщают, что матч проходил в рамках турнира, который организовала правящая в Гвинее хунта в поддержку политика Мамади Думбуи. В 2021 году он объявил себя президентом после государственного переворота и вскоре планирует баллотироваться на выборах главы государства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !