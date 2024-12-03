В 2023 году в 27 странах Евросоюза родились 3 млн 665 тысяч детей, что стало самым низким показателем с момента первого сбора сопоставимых данных в 1961 году. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Европейского бюро статистики (Eurostat).

По сравнению с 2022 годом уровень рождаемости снизился на 5,5%, что также стало самым сильным падением за всю историю наблюдений. Показатели 2023 года оказались заметно ниже ожидаемых Eurostat (агентство прогнозировало, что в прошлом году в ЕС родится около 4 млн человек).

В 1960-х годах в странах, которые сейчас входят в Евросоюз, наблюдался пик рождаемости — каждый год на свет появлялись около 7 млн детей. С тех пор показатели резко снизились и сейчас находятся примерно на том же уровне, что и в США.

Опрошенные FT демографы полагают, что давняя тенденция на снижение рождаемости усугубилась из-за роста уровня неопределенности. На это, в свою очередь, оказали значительно влияние пандемия Covid-19 и ее последствия, геополитическая напряженность, резкий рост инфляции и опасений по поводу изменения климата.

"Молодым людям сейчас труднее, чем раньше, утвердиться на рынке труда, на рынке жилья и, возможно, даже на рынке знакомств", — считает старший экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Виллем Адема.

Из-за этого многие женщины откладывают рождение детей, свидетельствуют статистические данные. Если в 2013 году средний возраст роженицы в ЕС составлял 28,8 лет, то в 2022-м вплотную приблизился к 30 годам. Доля рождений среди матерей в возрасте от 40 лет за десятилетие выросла с 2,5% до 6%.

Исправить ситуацию, считают эксперты, могут программы государственной поддержки молодежи, в первую очередь в сфере образования, трудоустройства, жилья и психического здоровья. Однако даже при реализации таких планов низкая рождаемость в ЕС сохранится на протяжении длительного времени, поэтому для поддержания экономического роста властям следует рассмотреть меры по стимулированию трудовой миграции и производительности труда.

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