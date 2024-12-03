Со следующего года в Литве экзамены на право управления транспортным средством можно будет сдать только на литовском или другом языке ЕС. Об этом сообщает LRT со ссылкой на министерство внутренних дел Литвы.

Соответствующее изменение в законодательстве содержится в приказе главы ведомства Агне Билотайте. Объясняется, что нововведение будет "поддерживать использование государственного языка, способствовать интеграции иностранцев в общественную жизнь и улучшит сотрудничество с другими странами Евросоюза".

"Это решение помогает снизить влияние внешних угроз на национальную безопасность. Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза", — добавила Билотайте.

Из подписанного ею приказа следует, что в ходе практического экзамена кандидаты могут пользоваться услугами переводчика. Также предполагаются исключения для живущих в Литве украинских беженцев. Для жителей страны, уже начавших подготовку к экзаменам по старым правилам, будет установлен переходный период.

По официальным данным, в 2022 году в Литве теоретические экзамены по вождению сдавали на русском языке около 10400 раз, за неполный 2023 году — более 11500 раз.

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