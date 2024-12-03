Министерство юстиции США предъявило россиянке Номме Зарубиной, проживающей в Нью-Йорке, обвинение в предоставлении ложных сведений ФБР. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Игоря Слабых, опубликовавшего копию обвинительного заключения.

Как следует из документа, в беседе с сотрудниками ФБР Зарубина несколько раз отрицала, что работает на российскую разведку. Однако американские спецслужбы обнаружили доказательства, что россиянка была завербована ФСБ не позднее декабря 2020 года и сотрудничала с ведомством как минимум на протяжении двух лет.

По данным американских спецслужб, Зарубина получила агентурное имя "Алиса" и должна была выявлять и развивать потенциальные контакты в США, в том числе среди журналистов, научных работников и аналитиков, специализирующихся на России. Их, утверждает ФБР, женщина должна была убедить в "российском видении ситуации".

21 ноября Зарубину арестовали, но позднее отпустили под залог в 25 тысяч долларов с запретом на выезд за пределы Нью-Йорка. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Как именно удалось установить связь Зарубиной с российской разведкой, ФБР не раскрывает.

В рамках предполагаемой агентурной деятельности Зарубина посещала многочисленные форумы и другие мероприятия. Соратник российского политика Алексея Навального Леонид Волков рассказал в соцсетях, что в январе 2023 года она присутствовала на его выступлении в Вашингтоне. "Я не мог не обратить внимание на девушку в первом ряду, которая пришла на встречу одной из первых, и заняла одно из лучших мест — но всю встречу просидела в телефоне, и вообще не выказывала никакого интереса к тому, о чем я говорил. Зато как только встреча закончилась, она первой подскочила ко мне и попросила о селфи. И сразу после селфи — убежала", — написал Волков.

В январе 2023 года во время поездки в Вашингтон у меня была публичная встреча со сторонниками.

В кафе пришло человек 100, я что-то рассказывал и отвечал на вопросы — все как обычно.

Ну, конечно, когда ты на сцене, то важно держать зрительный контакт с аудиторией: понятно ли всем,… pic.twitter.com/Pi8mbUkAhj — Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 2, 2024

"Новая газета. Европа" обнаружила в соцсетях Зарубиной ее селфи с российскими оппозиционными политиками Ильей Пономаревым и Любовью Соболь. Также женщина выступала в качестве эксперта на "деколониальных" форумах "Свободных народов пост-России". Представители организации Russian America for Democracy in Russia также узнали в Зарубиной одну из посетительниц своих мероприятий.

В разговоре с изданием "Сибирь.Реалии" (входит в медиакорпорацию "Радио Свобода") Зарубина рассказала, что еще несколько лет назад уехала в США, а в 2020 году во время поездки в Россию ее вызвали на разговор сотрудники спецслужб. "Идея у них была такая, чтобы оставаться со мной на связи по каким-то их внутренним причинам. Как потом выяснилось, они год за мной наблюдали", — утверждает она.

По словам Зарубиной, в 2021 году она сама связалась с ФБР и после этого раз в полгода встречалась с представителями американской спецслужбы. Женщина утверждает, что выступает против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как выяснило "Агентство", в 2015 году Зарубина публиковала в соцсетях фото выданной ей американской туристической визы сроком на три года и вскоре переехала в США, где вышла замуж. На ее страницах можно найти размещенные в середине 2010-х годов видео с речами ультраправого философа Александра Дугина и президента РФ Владимира Путина, а также комментарии "Вертели мы ваши санкции" и фото в футболке с аббревиатурой КГБ.

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