В Конгрессе США завершили расследование причин начала пандемии COVID-19, унесшей жизни 1,1 млн американцев. Отчет объемом в 520 страниц представил один из подкомитетов комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности, изучавший обстоятельства эпидемии.

После двух лет расследования конгрессмены пришли к выводу, что вирус, вероятнее всего, имел лабораторное происхождение. Кроме того, в отчете анализировались меры реагирования на федеральном уровне и на уровне штатов, а также эффективность вакцинации.

"Эта работа поможет Соединенным Штатам и всему миру предсказать следующую пандемию, подготовиться к ней, защитить себя и, надеюсь, предотвратить ее", — подчеркнул председатель подкомитета Брэд Венструп в письме Конгрессу.

В докладе подчеркивается, что SARS-CoV-2 , скорее всего, появился в результате "утечки из лаборатории или в ходе исследований" в Уханьском институте вирусологии. Утверждается, что у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.

В докладе также указывается, что Национальные институты здравоохранения США финансировали спорные исследования в этом институте с целью "усиления функции" вирусов для выявления способов борьбы с ними, сообщило агентство AFP.

Исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным SARS-CoV-2, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке, следует из отчета.

Президент США Джо Байден объявил о победе над коронавирусом в сентябре 2022 года. Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, отметил он. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем. […] Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме", — сказал он в интервью на телеканале CBS.

В Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти в конце 2022 года изменили политику "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января 2023 года был снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в КНР.

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