Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Кабинет теперь должен уйти в отставку.

Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов. За вотум проголосовал 331 депутат.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

Мишель Барнье и его кабинет, скорее всего, останутся исполнять обязанности, пока президент Франции Эммануэль Макрон будет искать нового премьер-министра — после внеочередных выборов в июле на это потребовалось 50 дней.

Новые выборы, согласно французской Конституции, не могут быть назначены в течение года после предыдущих.

В последние дни звучали призывы к отставке президента Макрона, однако во вторник французский лидер в очередной раз заявил, что не намерен этого делать и будет служить стране "до последней секунды своего срока", который истекает в 2027 году.

В понедельник, не добившись поддержки депутатов, Барнье решил провести через парламент законопроект о бюджете социального страхования, и применил статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать закон в обход парламента, но только если правительство выдержит вотум недоверия.

После этого лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и крайне левая партия "Франция непокоренная" Жан-Люка Меланшона заявили, что поддержат вотум недоверия.

Во вторник вечером Мишель Барнье дал интервью французским СМИ, в котором заявил, что по-прежнему готов к переговорам по бюджету с оппозиционными партиями, и выразил надежду, что сможет сохранить свой пост.

В ходе дебатов в парламенте в среду Марин Ле Пен обрушилась с критикой на премьер-министра и заявила, что у "Национального объединения" нет другого выхода, кроме как объединиться с крайне левыми.

"Обстоятельства вынуждают нас голосовать с крайне левыми […] Мы просто используем это как инструмент, чтобы остановить этот токсичный бюджет", — заявила она.

По словам Ле Пен, Барнье "возглавляет правительство, не имеющее демократической легитимности".

"Вы отказались принять даже разумное количество мер, которые мы предлагали […] Вашим единственным ответом были налоги, налоги и еще раз налоги, — сказала она под аплодисменты членов своей партии. — Бюджет, который вы предложили, является технократическим и не устраняет причин головокружительного роста проблем безопасности и преступности, с которыми сталкивается страна".

Лоран Вокье из партии "Республиканцы", занимающей 47 мест в Национальном собрании, заявил, что депутаты доверяют правительству и премьеру.

"Да, Франция переживает неспокойное и запутанное время. Но выбор у нас весьма очевиден. И есть два варианта: интересы страны или интересы партий", — сказал он в ходе выступления.

Он обвинил левых и правых в том, что они выбрали хаос вместо ответственности, и похвалил Барнье за его работу в последние три месяца и решения в сфере иммиграции, правосудия и экономики.

"Мы решили поддержать вас, — добавил политик. — Может ли наша страна позволить себе роскошь институциональной нестабильности, когда так много всего нужно перестроить? Конечно, нет".

Сам Мишель Барнье во время выступления сказал, что его отставка не решит финансовых проблем страны.

"Мы достигли момента истины, — заявил он. — То, что я предлагаю трудные меры, не доставляет мне удовольствия".

Завершая свою речь, Барнье сказал, что для него было честью занимать пост премьер-министра, даже в течение нескольких месяцев.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !