В случае большой войны, такой как украинская, регулярная британская армия с ее нынешней численностью личного состава будет уничтожена за полгода, и потому Британии крайне необходимо создавать большой контингент резервистов. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс.

"В войне большого масштаба — не в ходе ограниченной интервенции, а в войне, сходной с украинской — наша армия, исходя из нынешнего темпа потерь [сторон в Украине] будет израсходована […] за срок от шести месяцев до года", — сказал замминистра обороны, выступая в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

Он напомнил, что, по подсчетам Украины и союзников, Россия теряет убитыми и ранеными около полутора тысяч человек в день.

Численность британской армии — сухопутных сил, без флота и авиации — сейчас составляет около 109 тысяч человек, включая 26 тысяч добровольцев-резервистов.



Алистер Карнс, отставной полковник морской пехоты и ветеран Афганистана, пояснил, что, на его взгляд, Британии нужно нарастить численность не армии, а именно резервистов, чтобы иметь возможность "быстро создать глубину и массу в случае кризиса".

"Резервы критически важны, они занимают абсолютно центральное место в этом процессе, — сказал Карнс. — без них мы не сможем создать массу, не сможем решать возникающее множество военных задач".

В резервисты в Британии записываются добровольно; эти люди проходят военную подготовку в свободное время и получают за это деньги.

Начальник британского Штаба обороны адмирал Тони Радакин, как мы сообщали, в среду выступил там же, в RUSI, и сказал, что вероятность прямого нападения России на Британию или даже на любую другую страну НАТО сейчас очень невелика.

"Россия знает, что ответ будет сокрушительным, будь то конвенциональное или ядерное оружие", — заявил адмирал Радакин.

В ноябре заместитель Радакина, генерал-лейтенант Роб Магоуэн, выступая перед членами комитета обороны Палаты общин, заверил, что армия готова немедленно вступить в бой, если ей прикажут, и что ни у кого не должно быть иллюзий, что если Россия нападет на восточноевропейские страны НАТО, то Британия не придет им на помощь.

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