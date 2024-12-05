Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратит свою работу с 10 января, сообщило министерство иностранных дел РФ. В ведомстве назвали это решение ответной мерой на закрытие российского консульства в Познани.

"Польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанесения нашей стране стратегического поражения", — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

На основании "принципа взаимности" российское внешнеполитическое ведомство также объявило персонами нон грата трех дипломатов, работавших в консульстве в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию страны до закрытия диппредставительства.

"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры", — подчеркнули в российском МИД.

О закрытии генконсульства РФ в Познани в октябре сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. По данным Варшавы, сотрудники российского диппредставительства "инициировали и контролировали" проведение на территории страны диверсии, которую удалось пресечь. МИД РФ назвал это объяснение "надуманным".

В России продолжают работу три диппредставительства Польши: посольство в Москве, а также консульства в Калининграде и Иркутске. На территории Польши открыты российское посольство в Варшаве, а также консульства в Кракове и Гданьске.

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