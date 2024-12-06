В немецком городе Аугсбург по подозрению в подготовке теракта арестован выходец из Ирака. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на баварскую полицию.

По данным издания, подозреваемый был арестован в среду в общежитии для просителей убежища. 37-летний мужчина, фотографировавший рождественскую ярмарку в Аугсбурге, ранее попал в поле зрения полиции, поскольку размещал в соцсетях посты, "прославляющие" террористическое "Исламское государство".

Правоохранительные органы произвели арест после того, как получили от иностранной разведки данные о контактах подозреваемого с боевиками. Сообщается, что в мессенджерах выходец из Ирака обсуждал наезд на посетителей рождественской ярмарки на автомобиле.

Как утверждает Die Welt, мужчина приехал в Германию в начале прошлого года и запросил политическое убежище. Сейчас он находится под стражей в ожидании депортации. Источники издания сообщают, что ответственное ведомство уже одобрило проведение этой процедуры.

В 2016 году террорист наехал на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Жертвами той атаки стали 13 человек, около 50 получили ранения.

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