Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу, 7 декабря, выдержал процедуру импичмента в возглавляемом оппозицией парламенте страны. Об этом сообщило госагенство "Ренхап", уточнив, что только 195 из 300 членов однопалатного парламента страны - Национальной ассамблее - приняли участие в голосовании, тогда как для принятия решения была нужна поддержка не менее двух третей депутатов.

При этом у шести оппозиционных партий, которые запустили процедуру импичмента, есть всего 192 места, и для успеха их инициативы им необходимо было заручиться поддержкой не менее восьмерых членов правящей партии "Сила народа". "Вся страна наблюдала за решением, которое принимается сегодня в Национальной ассамблее. Весь мир наблюдает, - разочаровано сказал спикер парламента У Вон Шик. - Очень жаль, что не было даже голосования".

Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун накануне потребовал от президента Южной Кореи Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за его демарша с введением военного положения и заявил, что глава государства представляет большую опасность для страны. Вопреки выраженной им уверенности, что его комментарий "почти гарантирует" достаточное для импичмента количества голосов, этого не случилось.

Агентство AFP напомнило, что еще 5 декабря Хан Дон Хун говорил, что будет блокировать импичмент. К изменению его позиции привел отказ главы государства признать, что он поступил неправильно. По версии Хан Дон Хуна, лидер страны во время военного положения приказал главе контрразведки заключить под стражу ряд ключевых политиков на основании обвинений в "антигосударственной деятельности".

Требования оппозиции об импичменте

Крупнейшая оппозиционная сила в Южной Корее - Демократическая партия "Тобуро" - заявила 4 декабря, что намерена добиваться импичмента президента страны. В партии добавили, что выдвинут обвинение в мятеже против главы государства, министров обороны и внутренних дел, а также "ключевых военных и полицейских фигур, таких как командующий военным положением и начальник полиции", передавало агентство AFP.

До этого Юн Сок Ёль объявил об окончании действия режима военного положения в стране, введенного им же несколькими часами ранее.

Перед этим Национальная ассамблея выступила против режима военного положения. По данным агентства Reuters, поздно вечером 3 декабря за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание парламента.

Режим военного положения в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране режима военного положения, но утром 4 декабря отменил его после того, как парламент отказался поддержать его указ. Во время действия военного положения работа парламента - Национальной ассамблеи - и политических партий была запрещена. Юн обосновал необходимость введения военного положения антигосударственной деятельностью" оппозиции.

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