В столице Грузии неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала TV Pirveli во время прямого эфира. Инцидент произошел недалеко от здания парламента Грузии вечером в субботу, 7 декабря, на фоне продолжающихся массовых протестов.

В результате нападения пострадали журналистка Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули, они госпитализированы с сотрясением мозга, сообщает издание "Грузия Online". По словам врачей, жизни журналистов ничего не угрожает.

Спустя несколько часов после происшествия Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту нападения на журналистов. В ведомстве подчеркнули, что проводят "все необходимые действия" для установления и задержания виновных. Директор TV Pirveli Вато Церетели пообещал 25 000 долларов тем, кто предоставит ему информацию о личности нападавших.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на съемочную группу. Он призвал полицию "немедленно отреагировать и обеспечить безопасность граждан". Президент страны Саломе Зурабишвили, поддерживающая протестующих, также призвала МВД Грузии "немедленно принять меры в ответ на ужасные события".

Еще одно нападение - на оппозиционного политика

В тот же вечер около 50 человек в масках ворвались в здание, где расположен офис оппозиционной коалиции "За перемены", и избили члена объединения Кобу Хабази, пишут грузинские СМИ. По словам самого Хабази, неизвестные напали на него у лифта.

11-й день протестов в Грузии

В городах Грузии одиннадцатый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным".

Эстония, Латвия и Литва 2 декабря объявили о введении санкций против тех, кто подавлял протесты в Грузии. К штрафным мерам против грузинского руководства за разгон протестующих позднее присоединилась и Украина. МИД Нидерландов 6 декабря заявил, что призовет ЕС "приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией".

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