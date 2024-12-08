Избранный президент США Дональд Трамп потребовал "немедленного прекращения огня" в Украине. В посте, размещенном в принадлежащей ему соцсети Truth Socialв воскресенье, 8 декабря, он призвал Москву и Киев начать переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к "сделке" с Россией ради завершения войны, заявил Трамп, который накануне встречался с Зеленским в Париже. Во встрече участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

В заявлении, распространенном по итогам этой встречи, Зеленский потребовал "справедливого мира" и "сильных гарантий безопасности" для Украины.

Трамп: "Положить конец этому безумию"

Как отмечает избранный президент США в своем посте в соцсети Truth Social, "Зеленский и Украина заключили бы сделку, чтобы положить конец безумию". В то же время Трамп предостерегает от расширения войны в Украине: "Слишком много жизней было бессмысленно потрачено, слишком много семей разрушено, если так продолжать и дальше, это может привести к чему-то намного большему и ужасному".

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что он прекратит войну в Украине в течение 24 часов, правда до сего дня он не объяснил, как он это собирается сделать, отмечает AFP. Массированную военную помощь, которую США оказывают Украине, обороняющейся от полномасштабной российской агрессии, Трамп в ходе предвыборной кампании подвергал критике.

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