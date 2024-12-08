Свергнутый сирийский президент Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву, сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле в воскресенье, 8 декабря. Об этом инфомирует Deutsche Welle.

Ранее МИД РФ сообщил, что Башар Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. При этом Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорилось в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в тот же день, 8 декабря, британская медиакомпания BBC, проанализировав данные портала Flightradar24, передала, что российский самолет вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России. "Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии, - говорится в посте медиакомпании в Telegram. - Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой".

По данным агентства ТАСС, семье Асада в России предоставлено убежище. Официально о прибытии Асада в Москву не сообщалось.

Международные СМИ публикуют в Сети фотографии, на которых видно, что со здания посольства Сирии в РФ сняли флаг этой страны. Также была убрана табличка с названием диппредставительства.

Численность российского военного контингента в Сирии сейчас составляет 7500 человек. Большинство из них находятся на российских военных базах в Тартусе и Латакии. Однако по меньшей мере несколько десятков российских военных находятся вне баз.

Bоенные были рассредоточены на сотни километров, контролируя зоны ответственности: "Горная", "Пальмира", "Равнинная" и другие. Часть этих подразделений смогла эвакуироваться ближе к российским базам. Но десятки человек оказались отрезаны от основной группировки.

Официальные лица РФ находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, ее лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. Об этом пишут российские государственные информационные агентства со ссылкой на источник в Кремле. По данным этого же источника, Россия также запросила экстренные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии.

Между тем стало известно, что роскошный дворец в Дамаске бежавшего из Сирии Башара Асада был разграблен захватившими власть повстанцами.

Десятки жителей Сирии пришли в роскошный дворец уже бывшего президента страны Башара Асада в столице Дамаске после того, как он был разграблен захватившими власть повстанцами во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Об этом сообщил с места событий корреспондент агентства AFP.

"Женщины, дети и мужчины осматривали дом и его большой сад. Комнаты были совершенно пусты, кроме мебели и портрета Асада, брошенного на пол", - сообщило AFP. Они снимали дворец и выкладывали кадры в свободный доступ.

Резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов, уточняет AFP. Корреспондент агентства также видел обугленный зал приемов в президентском дворце Дамаска.

В Дамаске разграблено также и посольство Ирана

Днем 8 декабря сирийские повстанцы разграбили дворец Асада и посольство Ирана в Дамаске. Среди прочего они показательно потоптались по портретам убитого в сентябре лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы в иранском посольстве и по флагам Ирана и прежнего сирийского флага, ассоциирующегося с режимом династии Асадов.

Повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые модели Башара Асада, пишет турецкое издание Ensonhaber, публикуя видео из гаража экс-правителя. AFP сообщало о пожаре в зале приемов президентского дворца. По данным агентства CNN, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.

Вместе с тем сирийская оппозиция призвала граждан уважительно относиться к государственной собственности, поскольку здания и сооружения всех видов "принадлежат народу, а не террористическому режиму Башара Асада".

Свержение режима Асада в Сирии

Ранее в тот же день, 8 декабря, сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья, и когда именно тот

покинул Дамаск.

Тем временем выходящая в ОАЭ газета The National обнародовала на своем сайте видео, на котором видно, как вооруженные люди выводят из дома не оказывающего им сопротивления аль-Джалали и ведут его к черному автомобилю.

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