Харьюский уездный суд Таллина приговорил жителя города Маарду Виталия Третьяка к 6 годам лишения свободы по обвинению в покушение на убийство украинца Виктора Зинченко, пишет Rus.Delfi.ee.

Как уточняет ERR, мужчины познакомились в январе, когда Третьяк предоставлял Зинченко услуги такси. После знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились в квартиру таксиста.

По данным следствия, Третьяк напал на Зинченко после того, как тот рассказал про своих брата и племянника, воюющих на стороне Украины. Большинство ранений, отмечает сторона обвинения, было нанесено, когда украинец пытался скрыться. Пострадавшему удалось выжить.

"Эти ранения были опасны для жизни, однако, к счастью, благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший остался жив", — отметил прокурор Лаури Йыги. Он запрашивал для Третьяка максимально возможное по эстонским законам наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев.

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