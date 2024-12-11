Dienvidkoreja, protesti pret Junu
Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, сообщил глава учреждения Шин Ён Хэ на слушаниях в парламенте.

Как рассказал чиновник, сейчас состояние экс-министра не вызывает опасений. По его словам, в ситуацию оперативно вмешался сотрудник СИЗО, и Ким Ён Хён "немедленно отказался от попытки".

"Результаты медицинского обследования показывают, что состояние здоровья заключенного хорошее, без каких-либо отклонений", — говорится в заявлении южнокорейского Минюста, которое цитирует AFP.

Инцидент произошел вечером во вторник незадолго до того, как суд в Сеуле официально арестовал бывшего министра по обвинению в причастности к организации мятежа.

По данным следствия, Ким Ён Хён предложил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявить в стране военное положение и приказал разместить военных в здании Национального собрания.

Юн Сок Ёль ввел военное положение поздно вечером 3 декабря. Парламент заблокировал это решение, после чего президент был вынужден его отменить. После этого глава Минобороны подал в отставку, началось расследование.

Сам президент также проходит по делу, ему запрещено покидать страну. В среду полиция пришла в его офис с обысками.

Ким Ён Хён, которого задержали в минувшее воскресенье, во вторник принес извинения, заявив через адвокатов: "Вся ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на мне".

Он попросил прощения у южнокорейского народа и сказал, что его подчиненные "следовали приказам и выполняли возложенные на них обязанности".

Помимо офиса президента южнокорейская полиция также провела обыски в офисах полиции Сеула и подразделения, которое отвечает за охрану здания парламента.

По данным Yonhap, президент при обысках не присутствовал, однако его имя было указано среди подозреваемых в ордере на обыск.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон, служба безопасности президента не была уведомлена об обыске заранее.

В настоящее время его действия расследуют полиция, прокуроры и сотрудники антикоррупционных ведомств. Следователи заявляли, что арестуют его, если появятся достаточные доказательства его причастности к попытке госпереворота.

В стране сейчас — политический хаос, отмечают корреспонденты Би-би-си. В частности, неясно, какими полномочиями обладает президент — парламент пытался объявить ему импичмент, но не смог этого сделать.

Протестующие по-прежнему выходят на улицы, требуя отставки Юна.

В среду Северная Корея публично прокомментировала неудавшуюся попытку южнокорейского президента ввести военное положение.

В заметке на шестой странице официальной газеты "Нодон синмун" говорится, что "безумный поступок" Юна был "сродни государственному перевороту эпохи военной диктатуры несколько десятилетий назад".

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