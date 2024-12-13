Недавно вступивший в должность генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с программной речью.

"Россия готовится к долгосрочной конфронтации, с Украиной и с нами, — цитирует Рютте Reuters. — Мы не готовы к тому, что на нас надвигается через четыре-пять лет. Пора перестроиться на мышление военного времени и резко нарастить наше оборонное производство и оборонные расходы".

"То, что происходит в Украине, может произойти и здесь тоже", — предостерег генсек НАТО.

Основной акцент он сделал на повышении военных расходов стран альянса. Страны НАТО стремятся довести свои военные расходы до 2% ВВП. Однако в этом году, по оценкам альянса, лишь 23 из 32 входящих в него стран достигли этого показателя.

Между тем, сказал Рютте, тратить 2% ВВП недостаточно. "Во время Холодной войны европейцы тратили намного больше 3% ВВП на оборону. С такой ментальностью мы победили в Холодной войне", — подчеркнул он. "Если мы сейчас не будем вместе тратиться на предотвращение войны, то потом мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо более высокую цену, когда придется воевать", — подчеркнул он.

Он также обратился к представителям европейской оборонной индустрии, которая, по его словам, все больше отстает от российской и китайской по объемам производства и темпам инноваций.

"Деньги лежат на столе, и их будет только больше. Дерзайте, не бойтесь инноваций и рисков", — сказал генсек НАТО.

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