Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. 53-летний бывший футболист, член партии "Сила народа", выдвинутый кандидатом правящей партии "Грузинская мечта", был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, которые не признает оппозиция и действующий президент Саломе Зурабишвили.

Впервые в Грузии президента выбирало не население всеобщим голосованием, а члены избирательной коллегии, в составе которой 300 выборщиков. Выборы прошли в здании парламента на фоне акции протеста.

В избирательном бюллетене был только один кандидат — Михаил Кавелашвили. Результаты голосования, хоть и не были неожиданными, в зале заседания приветствовали бурными аплодисментами.

Оппозиция, которая не признала итоги парламентских выборов 26 октября, кандидатов выдвигать не стала и в выборах не участвовала. В оппозиции говорят, что у нелегитимного парламента нет полномочий выбирать президента.

"Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим силами обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях. Из создавшегося тяжелейшего политического кризиса есть только один выход — новые и справедливые выборы", — зачитал 12 декабря совместное заявление оппозиционных партий представитель "Сильной Грузии" Ираклий Купрадзе.

Сама Зурабишвили тоже не признает легитимность парламента и выступает за проведение новых парламентских выборов. Она назвала выборы президента 14 декабря "пародией" и повторила, что никуда не уходит, потому что стране нужен легитимный институт и власть, которая была реально избрана и отображает волю страны и общества.

Но власти отказываться от своих планов не намерены. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил Кавелашвили на брифинге, выразив уверенность что новый президент внесет значительный вклад в укрепление государственности и суверенитета Грузии.

"Более 20 лет у Грузии не было президента, который бы был патриотом и психически и психологически уравновешенным человеком. С этой точки зрения президентство Михаила Кавелашвили будет переломным изменением для нашей страны", — заявил Кобахидзе.

По его словам, в течение последних лет "внешние силы" использовали институт президента для раскола общества и ослабления конституционного порядка Грузии. При этом Зурабишвили Кобахидзе назвал "трагической личностью, которой пришлось поступить на службу внешних сил".

Инаугурацию нового президента правящая партия планирует уже 29 декабря, а в день выборов 14 декабря мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает зажечь главную новогоднюю елку у парламента — там, где уже третью неделю проводят акции протеста сторонники европейской интеграции.

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