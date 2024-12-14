Главным предметом обсуждения на встрече Владимира Зеленского с лидерами европейских стран и НАТО станут шаги по поддержке Киева после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, передает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Брюссель, где встретится с рядом высокопоставленных европейских политиков. Встреча пройдет 18 декабря по инициативе генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передало в пятницу, 13 декабря, Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Зеленский проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании, Италии и Польши - Киром Стармером, Джорджей Мелони и Дональдом Туском, а также с руководством Европейского Союза.

Главной темой общения станут дальнейшие шаги по поддержке Украины на фоне опасений того, что политика США в этом вопросе изменится после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

По словам источника агентства, какие-либо конкретные решения по итогам встречи не ожидаются, она будет носить скорее политический характер. Reuters напоминает, что ранее Владимир Зеленский и некоторые западные лидеры предлагали в случае прекращения огня разместить на территории Украины европейские миротворческие силы.

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