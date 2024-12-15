Только два из шести эсминцев ВМС Великобритании в декабре 2024 года не находятся в ремонте, а общая численность флота страны, которая подпадает под определение "в строю", находится на рекордно низком уровне. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на данные британского Минобороны.

Согласно данным, на которые ссылается газета, четыре из шести эскадренных миноносцев Type 45 Destroyer в настоящее время "проходят программу усовершенствования" на ремонтной верфи в Портсмуте. При этом как минимум один из них, HMS Daring был введен в эксплуатацию 12 лет назад, но с тех пор "провел больше времени на ремонтной верфи, чем в море", пишет The Telegraph.

Общая же численность британского надводного флота, состоящего из эсминцев и фрегатов, в настоящее время достигла исторического минимума, отмечает газета. Из восьми фрегатов Type 23 Королевских ВМС готовыми к участию в боевых действиях считаются лишь шесть. Для сравнения, на пике развития ВМС Великобритании в 1945 году в надводном флоте было более 800 эсминцев и фрегатов, указывает СМИ.

На эту ситуацию уже обратили внимание в британском парламенте, отметив, что происходящее делает Великобританию уязвимой к атакам с моря и воздуха. "Эсминцы обеспечивают противовоздушную оборону, и с помощью всего двух эсминцев мы просто не сможем защитить Лондон, не говоря уже о Соединенном Королевстве", - цитирует издание члена комитета по обороне Майка Мартина.

Парламентарий также отметил, что комитет поднимет этот вопрос в ходе расследования о вкладе Великобритании в оборону Европы: "Очевидно, что если мы не можем защитить свою собственную родину, мы не сможем внести вклад в оборону Европы странами НАТО".

В то же время модернизация эсминцев ВМС Великобритании необходима для того, чтобы они могли отвечать на современные угрозы, указывает портал Meta Defense. Так, по данным ресурса, на один из самых больших британских военных кораблей во время модернизации впервые были установлены ракеты CAMM, или Sea Raptor, которые с 2018 года заменяют аналогичное вооружение на фрегатах Королевских ВМС. Кроме того, прошлая система вооружения эсминцев показала свою "ограниченность" в Красном море, куда британские корабли были направлены в 2023 году на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и связанной с этим волной нападений йеменских хуситов на торговые суда в регионе, пишут аналитики портала.

Германия сотрудничает с Великобританией в области улучшения обороны

В конце октября Берлин и Лондон заключили соглашение Trinity House Agreement, предполагающее укрепление сотрудничества в сфере обороны двух стран.

Тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новые договоренности позволят Лондону и Берлину объединиться перед лицом политики "разделения и разрушения", которую проводит президент РФ Владимир Путин. "Мы предлагаем нечто иное: солидарность и доверие", - добавил немецкий министр.

Как уточнили в министерстве обороны Германии, соглашение предусматривает производство танков немецкого концерна Rheinmetall на заводах в Великобритании, совместную интеграцию систем ПВО, разработку новых видов дальнобойного оружия и совместные военные учения. Кроме того, Берлин и Лондон планируют создать танковые подразделения, поддерживаемые дронами.

Великобритания также стала участником инициативы ряда стран Европы по совместной защите инфраструктуры Северного моря, предпосылками к созданию которой послужили подрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток -2" в сентябре 2022 года. Помимо Соединенного Королевства, это соглашение подписали Германия, Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды.

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