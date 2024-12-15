В районе Керченского пролива у побережья Крыма затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие.

В МЧС РФ агентству "Интерфакс" сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Одна из основных версий крушения танкеров - "ошибки экипажа" в сложных метеоусловиях, передает "Интерфакс". По данным Mash, корпусы обоих танкеров "сломались на две части после удара волны".

В результате крушения танкеров произошел "разлив нефтепродуктов", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута.

13 членов экипажа пропали

На борту первого судна - "Волгонефть 212" - находились 13 членов экипажа, сообщает собеседник "Интерфакса". По его данным, спасатели эвакуировали девять из них, четверо "остаются в воде". На борту второго судна - "Волгонефть 239" - находились 14 человек.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет операцию. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки мазута в море.

По данным нескольких каналов, в воде оставались 13 моряков с обоих танкеров. Их судьба неизвестна.

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 90-е переделали в класс "река - море", пишет издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали. По статистике, за последние 30 лет погибли уже 1097 человек, работавших на подобных танкерах, сообщает MT.

В Керческом проливе тонут два танкера «Волгонефть» с нефтепродуктами



Об этом сообщает МЧС.



По информации ведомства, на борту «Волгонефть-212» находятся 13 человек, на борту «Волгонефть-239» — 14 человек.



Как сообщает Shot, суда «пробили мощные волны». По данным канала… pic.twitter.com/Fbn5LIy73x — Дождь (@tvrain) December 15, 2024

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