Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего главы разведки Ричарда Гренелла своим посланником по особым поручениям. До этого журналисты прогнозировали, что Гренелл может стать госсекретарем или специальным представителем по Украине. Мы рассказываем, чем известен Гренелл и какие задачи он может решать в новой администрации.

В своем сообщении о новом назначении Трамп не рассказал во всех подробностях, чем именно будет заниматься Гренелл, но написал на своей социальной платформе Truth Social, что посланник "будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею".

До этого Гренелл, убежденный сторонник Трампа, считался потенциальным кандидатом на должность госсекретаря, но эту должность занял сенатор США Марко Рубио.

Он также рассматривался в качестве кандидата на роль посланника по установлению мира в Украине, которая в итоге досталась отставному генералу Киту Келлогу.

Сербия и связи с правыми в Германии

Во время первого срока Трампа Гренелл был исполняющим обязанности директора национальной разведки, он также работал посланником президента на переговорах между Сербией и Косово.

Как сообщал американский общественный вещатель NPR, в 2020 году власти Косова обвинили Гренелла в том, что он подталкивал их к уступкам на переговорах с Сербией, по сути занимая ту же позицию, что Белград.

Тогдашний премьер-министр Косова Албин Курти говорил, что Гренелл пытался как можно быстрее добиться заключения договора между сторонами, чтобы таким образом обеспечить администрации Трампа еще один внешнеполитический успех.

В результате тогдашнее правительство Косова, которое занимало проамериканские позиции, было отправлено в отставку (позже Курти, впрочем, вернулся на пост премьер-министра).

С 2018 по 2020 год Гренелл занимал пост посла США в Германии, и в этом качестве критиковал политику немецкого правительства по целому ряду вопросов, включая отношения Берлина с Китаем и Ираном. Это вызвало ответную реакцию со стороны некоторых высокопоставленных политиков страны.

Его также обвиняли в том, что он использовал свой пост для создания альянсов с правыми партиями в Европе в целом. В интервью правому изданию Breitbart Гренелл заявил, что хочет "расширить возможности других консерваторов" на всем европейском континенте.

Что Гренелл будет делать в новой администрации?

Как отмечает Financial Times, назначение Гренелла посланником по особым поручениям дает ему широкие и пока еще несколько расплывчатые полномочия. Однако Трамп уточнил, что он будет играть ключевую роль в политике США в отношении Северной Кореи.

Во время первого срока Трамп лично встречался с северокорейским лидером, чтобы попытаться наладить отношения. Хотя тогдашний президент говорил, что ему удалось наладить хорошие личные связи с Ким Чен Ыном, Вашингтон и Пхеньян остались непримиримыми противниками.

FT напоминает, что Гренелл стал посланником по ситуации в Венесуэле после президентских выборов в этой стране, которые состоялись в начале этого года и, по мнению западных стран и оппозиции, были сфальсифицированы. Победителем снова объявили Николаса Мадуро, который остается на президентском посту.

Что Гренелл говорил об Украине

Гренелл принимал участие во встрече между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, которая состоялась незадолго до президентских выборов. Кроме него и Трампа, с американской стороны за столом тогда сидел также избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вслед за Трампом Гренелл осудил недавнее решение уходящей администрации Джо Байдена разрешить Украине нанесение ударов американскими ракетами по целям в российском тылу.

"Никто не ожидал, что Джо Байден пойдет на ЭСКАЛАЦИЮ войны в Укаине во время переходного периода, — написал Гренелл в сети Х (бывший твиттер) 17 ноября. — Это равносильно тому, что он начинает совершенно новую войну. Теперь все изменилось, все предыдущие расчеты можно не принимать во внимание. И все это ради политики".

Во время круглого стола Bloomberg в июле Гренелл выступил за создание "автономных зон" на востоке Украины, но не стал уточнять подробности.

Он также высказал мнение, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Америки.

О решимости немедленно, "за 24 часа", разрешить украинский конфликт Трамп заявлял не раз, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться.

Различные советники Трампа в прошлом говорили, что принудить Москву и Киев к миру можно с помощью кнута и пряника. В том числе они не исключали прекращение военной помощи Киеву, если тот не согласится на переговоры, но также предлагали, напротив, увеличить помощь Киеву, если разговаривать не захочет Москва.

"Коалиции тех, кто желает что-то делать"

Аналитики ожидают, что при Трампе американская внешняя политика будет более изоляционистской, и как считается, Гренелл разделяет это мировоззрение.

Перед выборами он заявил в интервью Financial Times, что западноевропейские союзники Вашингтона "застряли" в устаревшем образе мышления.

"Нам нравятся коалиции тех, кто желает что-то делать, — сказал Гренелл. — ООН может быть важна, но это не единственный инструмент, и иногда он не так уж полезен. Мы предпочитаем создавать коалиции с людьми, которые хотят добиться своего".

Бывший посол также восемь лет был представителем США в ООН во время правления Джорджа Буша-младшего.

Гренелл считает, что Трамп умеет вести переговоры. "Он показал, что знает, как усадить за стол переговоров обе стороны, — сказал Гренелл в интервью FT. — Он делал это последовательно. Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы".

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