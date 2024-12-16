Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Акылбека Жапарова, который также руководил администрацией главы государства. Об этом сообщили местные СМИ, официальный документ пока не опубликован.

По сведениям источников 24.kg, премьер-министр написал заявление об уходе по собственному желанию. Kaktus.media пишет, что он может стать советником президента.

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен первый заместитель главы правительства Адылбек Касымалиев. С 2015-го по 2018 год он возглавлял министерство финансов Кыргызстана.

Источники "Интерфакса" в администрации президента сообщили, что отставки правительства после ухода Жапарова не будет, все министры сохранят свои посты.

Акылбек Жапаров в июне-октябре 2021 года был заместителем председателя кабинета министров и одновременно руководил министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года он стал главой правительства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года. Тогда в стране состоялись выборы, после объявления официальных результатов которых на центральной площади в Бишкеке собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Они требовали повторного голосования, протесты переросли в столкновения с полицией.

Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе парламент, и потребовали освобождения Жапарова из тюрьмы, где тот с 2017 года отбывал срок по обвинению в похищении губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. На фоне протестов президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, Жапаров стал премьер-министром, а в январе 2021-го победил на досрочных президентских выборах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !