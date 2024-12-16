На границе Литвы с Беларусью образуются очереди грузового транспорта, возможны сбои в работе систем, сообщили в понедельник в Таможенном департаменте.

"На границе Литвы с Беларусью, как и каждый год, наблюдается тенденция появления очередей грузового транспорта в предпраздничный и праздничный периоды", - говорится в сообщении таможни.

Утверждается, что из-за нарушения экспортной системы таможни Франции литовская таможня может не получить вовремя данные экспортных деклараций, сделанных в этой стране, или подтверждение факта экспорта.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в понедельник утром на пограничном пункте "Мядининкай" ожидали 300 грузовиков, а на пункте "Шальчининкай" - 320, время ожидания составляет около двух и четырех дней соответственно.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас говорит, что после Рождества очереди грузовиков на границе уменьшатся.

"Все время перед праздниками так (...) Всю жизнь так. Перед Рождеством, Новым годом увеличивается (очереди - BNS), после Рождества это прекратится. Сейчас пик товаров", - сказал BNS Аустинскас.

После того, как Литва в этом и прошлом году закрыла пограничные пункты "Лаворишкес","Райгардас", "Шумскас" и "Тверячюс", на границе с Беларусью в настоящее время работают только пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".

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