Бывший информатор ФБР Александр Смирнов в рамках сделки со стороной обвинения признал, что солгал, будто украинская компания заплатила по пять миллионов долларов за политическое "прикрытие" Джо Байдену и его сыну Хантеру.

44-летний гражданин США и Израиля Смирнов на слушаниях в понедельник в федеральном суде в Лос-Анджелесе принял и другое предъявленное ему обвинение: в уклонении от налогов с двух миллионов долларов дохода.

О том, что он пошел на сделку с обвинением, американская пресса сообщила еще на прошлой неделе.

Утверждения Смирнова четыре года назад стали поводом для политического скандала и парламентского расследования против Джо Байдена, хотя ФБР довольно быстро выяснило, что Смирнов говорил неправду.

Александр Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что члены руководства энергетической компании "Бурисма" в 2015 и 2016 годах говорили ему, что наняли сына Байдена, чтобы, пользуясь именем его отца, защищать компанию от разнообразных юридических проблем в США, и что "Бурисма" выплатила Джо и Хантеру Байденам по пять миллионов долларов за это "решение проблем".

Джо Байден в те годы был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. Хантер Байден входил в совет директоров "Бурисмы" в 2014–2019 гг.

ФБР провело проверку и уже через несколько месяцев рекомендовало закрыть дело, но республиканцы в Конгрессе с подачи Дональда Трампа уже в 2023 году инициировали парламентское расследование в надежде объявить президенту Байдену импичмент.

Спецпрокурор Дэвид Вайс, ведущий расследование в отношении сына Джо Байдена, заявил, что Смирнов оклеветал Байдена, потому что тот не нравился ему как политик.

Согласно поданным в суд документам, Смирнов имел связи с российскими спецслужбами. Он был арестован в Неваде в феврале этого года, когда вернулся в США из-за границы.

Хантера Байдена в этом году признали виновным в двух других преступлениях, но отец-президент его помиловал.

Досудебное соглашение Смирнова с обвинением еще должен утвердить федеральный судья. Приговор ему планируется объявить в январе.

По закону Смирнову грозят до 35 лет тюрьмы и штраф в один миллион долларов, но прокуроры и его адвокаты договорились, что он получит от четырех до шести лет и выплатит 675 502 доллара.

Как сообщает местная пресса, Адвокаты Смирнова после слушаний в понедельник в суде не стали говорить с журналистами. Би-би-си послала им запрос о комментарии и ждет ответа.

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