Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам завершающегося в Таллине саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF).

"Нам необходимо в полной мере реализовать договоренности о поставках систем ПВО, в частности достигнутые на саммите НАТО в Вашингтоне, — сказал Зеленский. — Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам обещали значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это произошло. И, честно говоря, наши партнеры знают, что нам нужно еще 12-15 систем, помимо этих, чтобы полноценно защитить нашу страну от российских ракетных ударов".

"Главное — это политическая воля наших партнеров. Я сейчас обращаюсь конкретно к Соединенным Штатам и Европе", — добавил он.

По итогам саммита были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по оказанию практической поддержки Украине. По прогнозам, в 2025 году военная помощь Украине от стран JEF превысит 12 млрд евро.

"Мы вновь заявляем, что победа Украины жизненно важна для всей нашей безопасности и сохранения международного порядка, основанного на правилах, — говорится в итоговом коммюнике саммита. — Мы призываем все третьи страны, включая КНДР, Беларусь, Иран и Китай, которые прямо или косвенно способствуют российской агрессии, прекратить оказывать поддержку, необходимую Москве для продления войны и страданий украинского народа".

Группа также подтвердила свою поддержку "суверенной Украины и ее народа на протяжении всего времени, которое для этого потребуется".

JEF — это организация оборонного сотрудничества во главе с Великобританией, в который входят Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Она создана в 2018 году для развития военного потенциала стран-участниц, предотвращения различных кризисов и, при необходимости, совместных действий в кризисных ситуациях.

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