Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла сеть агентов, работающих на российскую военную разведку, которые пытались узнать, где Украина хранит поставленные Западом истребители F-16.

Первые F-16 Киев получил в августе, места их базирования на территории страны держатся в строжайшем секрете.

"По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них — дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанные также проводили разведку огневых позиций украинских систем ПВО и пытались найти предприятия, производящие средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.

Участникам группы сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, им грозит от восьми лет до пожизненного заключения.

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