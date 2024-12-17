Североатлантический альянс, как и планировалось, взял на себя координацию западной военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Этот шаг рассматривается в качестве меры по защите механизма поддержки Киева перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Дипломаты, однако, признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар по Украине, сократив свою поддержку. Они являются доминирующей силой в альянсе и поставляют Киеву большую часть вооружений.

Трамп заявлял, что хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но до сих пор не уточнил, как именно он намерен это сделать. При этом он давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Украине, отмечает Reuters.

Штаб-квартира новой миссии НАТО, получившей название "Центр помощи НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины" (NSATU), расположена на американской военной базе в немецком Висбадене, административном центре земли Гессен. Источник агентства сообщил, что она полностью готова к работе.

В прошлом западные военные поставки Киеву координировала возглавляемая США Контактная группа по обороне Украины, "Рамштайн" — коалиция из пяти десятков стран, названная в честь американской авиабазы в Германии, где прошла первая встреча группы.

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