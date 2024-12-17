Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению войны, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с планами поездки.

По их данным, 80-летний генерал-лейтенант в отставке, назначение которого на пост помощника президента и специального представителя по Украине и России Трамп анонсировал в конце ноября, не планирует посещать Москву во время своего турне.

Ожидается, что он проведет переговоры с украинским руководством в Киеве, кроме того, его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже, сообщают источники Reuters.

По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

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