Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом у станции Княжая в Мурманской области, сообщают российские информагентства. Как минимум три вагона сошли с рельсов, есть пострадавшие.

В компании "Российские железные дороги" заявили, что всего в поезде было 326 пассажиров. Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет о 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что как минимум трое из них находятся в тяжелом состоянии.

К месту происшествия направлены спасатели и медики. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, причиной столкновения поездов стала поломка грузового состава. Из-за отказавших тормозов он выкатился на другой путь.

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