Россия не оставляет попыток разместить свою военно-морскую базу на побережье Красного моря в Судане, но пока не имеет успеха в достижении этой цели. Об этом пишет издание The Moscow Times (МТ) в среду, 18 декабря.

По его данным со ссылкой на сотрудника суданской разведки, для достижения договоренности о строительстве военно-морской базы РФ предложила местным властям современный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Однако это предложение было отвергнуто Суданом из-за опасений вызвать негативную реакцию США и других западных стран. Слова сотрудника суданской разведки также подтвердили два американских чиновника, уточняет МТ.

Получение новой базы военного флота становится особенно важной для России в свете недавних событий в Сирии, где из-за свержения правителя Башара Асада она может такой базы лишиться. При этом ведущий гражданскую войну Судан, власти которого поддерживает Кремль (подобно тому, как это до недавних пор было в Сирии), пока не идет навстречу желаниям Москвы. Однако, отмечает МТ, между странами заключена договоренность о закупках российского оружия и нефтепродуктов. В частности, после семимесячной паузы возобновились поставки топлива: с апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 млн баррелей дизеля и бензина, что составило почти половину всего суданского импорта.

Разговоры о базе ВМФ РФ в Судане ведутся более пяти лет

Строительство базы российского военно-морского флота (ВМФ) в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны заключили соответствующее соглашение. Но после начала гражданской войны в стране оно так и не было ратифицировано. Как отмечает The Moscow Times, поначалу России руками ЧВК "Вагнер" помогала повстанческому движению, но позже стала поддерживать правительственные войска. В феврале 2024 года посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что строительство базы откладывается на неопределенный срок.

"России нужны деньги и военно-морская база на Красном море, а союз с армией означает возможность продавать ей оружие и потенциально - получить объект в Порт-Судане", - приводит МТ слова Джастина Линча, исследователя из Conflict Observatory, наблюдающей за войной в Судане. Разместив в Африке первую базу ВМФ со времен экс-СССР, Россия могла бы контролировать маршрут через Суэцкий канал и обеспечила бы себе постоянное присутствие в Индийском океане, потерянное в постсоветские годы, приводит издание также слова военного эксперта Виктора Мураховского.

Исламисты в Сирии гарантировали безопасность военных баз РФ

"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", - сказал собеседник российского госагентства ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Другой источник ТАСС в Сирии рассказал, что оппозиция полностью контролирует прибрежные регионы Тартус и Латакия, где находятся российские авиабаза Хмеймим и военно-морская база. "Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме", - отметил собеседник агентства.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 8 декабря сообщило, что Россия выводит свои военные корабли из порта Тартус. К такому же выводу пришли и некоторые OSINT-наблюдатели.

РФ ветировала проект резолюции о прекращении огня в Судане

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня и обеспечении доставки гуманитарной помощи в Судане, сообщало месяц назад агентство Reuters. За него проголосовали все остальные 14 членов Совбеза ООН, включая Китай.

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в попытке вмешательства в дела Судана, политике двойных стандартов и поддержке "британского неоколониализма". В свою очередь глава британского МИД Дэвид Лэмми назвал российское вето "подлым, отвратительным и циничным".

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года из-за борьбы за власть между суданской армией и военизированной организацией Силы быстрого реагирования перед запланированным переходом к гражданскому правлению. В ходе боевых действий погибли десятки тысяч человек, более 11 млн человек покинули свои дома, из них 3 млн уехали в другие страны.

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