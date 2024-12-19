Правительство Эстонии по предложению министра иностранных дел Маргуса Цахкна приняло меры по защите молодежи и детей "от враждебного влияния России и Беларуси", пишет ERR. В частности, жителям страны запретят отправлять детей в летние лагеря в этих странах, а также на оккупированных территориях Украины.

Как уточнила пресс-служба МИД Эстонии, запрет распространяется на участие и организацию мероприятий, "на которых оправдывается или поддерживается агрессивная политика России и Беларуси, их вооруженные силы, агрессивная война против Украины, а также оккупация или аннексия территорий Украины". Также жители страны не смогут "получать средства и выгоды от учреждений, организаций и лиц, проводящих и поддерживающих" такую деятельность.

Цакхна отметил, что российские власти активно приглашают на свои мероприятия европейскую молодежь, чтобы тем самым придать своей деятельности международное измерение. "Особенно ужасно, когда влияние используется для воздействия на детей и молодых людей, которые могут не понимать, что за замечательной возможностью может скрываться угроза", – сказал министр.

Он подчеркнул, что запрет направлен не на саму молодежь, а на организаторов мероприятий и их сторонников.

Инициативу министра иностранных дел поддержал глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. "Детские лагеря в России и Беларуси явно идеологически заряжены, их главная цель – привить российское имперское мышление. Если изначально речь идет о формировании мышления молодых людей и заманивании их в свое пропагандистское пространство, то необходимо понимать, что такие лагеря также являются плодородной почвой для налаживания связей и вербовки, которые впоследствии могут быть использованы российскими спецслужбами", – пояснил Ляэнеметс.

По его словам, аналогичные риски связаны с участием в международных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, концертах, олимпиадах и образовательных программах, которые организуют в РФ и Беларуси. "Поэтому общая рекомендация – не ездить в эти страны и избегать участия в любых мероприятиях в России или Беларуси. Так или иначе, организационная сторона этих мероприятий всегда связана с государственными учреждениями", – добавил министр.

Как отмечает ERR, нарушение запрета предполагает наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком на пять лет.

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