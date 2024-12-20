Минюст Украины подвергся самой масштабной внешней кибератаке за последнее время, затронувшей государственные реестры, сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", — написала Стефанишина в соцсетях.

По ее мнению, российская сторона "пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей".

Накануне сам Минюст сообщил о "масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры". Других подробностей в сообщении не было.

По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлен доступ к реестру актов гражданского состояния, реестру юридических и физических лиц и реестру прав на недвижимость. На восстановление потребуется, по предварительной оценке, до двух недель.

После полного восстановления, заявила Стефанишина, совместно с профильными органами будет проведен обстоятельный анализ атаки "для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем".

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