Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила европейским должностным лицам что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), пишет издание Financial Times.

Трамп также подтвердил, что США планируют продолжать предоставлять военную помощь Украине.

Ближайшие советники Трампа по внешней политике в этом месяце поделились этими его намерениями с высшими должностными лицами Европы еще до того, как он представил более жесткую политику в отношении Европы и вторжения России в Украину.

Издание напоминает, что во время своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить помощь США Украине, вынудить Киев начать мирные переговоры с Россией и оставить союзников по НАТО без защиты, если они не смогут выделить достаточные средства на оборону.

Однако, отвечая на опасения союзников относительно способности поддерживать и защищать Украину без помощи Вашингтона, Трамп пообещал, что после своей инаугурации сохранит военную поддержку Киева.

Об этом сообщили еще три человека, осведомленные о переговорах с представителями западных стран.

Еще двое источников, знакомых с содержанием обсуждений, сообщили, что Трамп намерен потребовать от ряда стран НАТО более чем удвоить свои нынешние расходы на оборону, увеличив их с 2% до 5% ВВП.

Другой источник отметил, что Трамп может остановиться на уровне 3,5% и планирует увязать увеличение оборонных расходов с предоставлением более выгодных условий торговли с США.

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