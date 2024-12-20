США разрешили Венгрии и Турции рассчитываться за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк. Об этом в пятницу, 20 декабря, со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара и главу МИД Венгрии Петера Сийярто пишет агентство Reuters.

При этом главный покупатель газа в Словакии, государственная компания SPP, заявила, что не получала подобного уведомления. Министерство финансов США на момент выхода новости не ответило на запрос Reuters о комментарии.

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