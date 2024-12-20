В пятницу, 20 декабря, вечером автомобиль въехал в группу людей, собравшихся на рождественской ярмарке в восточногерманском городе Магдебург, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

По уточненным данным, в результате наезда погибли не менее двух человек, в том числе ребенок. Кроме того, 68 человек получили травмы. У 15 пострадавших тяжелые ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Водитель автомобиля был задержан, сообщает агентство, ссылаясь на пока не установленных представителей властей.

Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство.

Известно, что водитель автомобиля, наехавшего на полной скорости на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, - уроженец Саудовской Аравии. Он работал в Германии врачом-психиатром.

По словам представителя правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге "вероятно, был террористическим нападением".

Магдебург, расположенный к западу от Берлина, является городом с населением около 240 000 человек.

Согласно видеозаписям с камер наблюдения, автомобиль на большой скорости проехал через Рождественскую ярмарку, где собрались жители Магдебурга. После происшествия началась паника.

Как сообщает MDR, ярмарка была ограждена бетонными блоками, однако промежутки между ними оказались слишком большими, из-за чего нападавшему удалось въехать на площадь в старом городе Магдебурга.

Магдебург, расположенный к западу от Берлина, является городом с населением около 240 000 человек.

Напомним, что 19 декабря 2016 года в Берлине исламский экстремист на грузовике въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке.

В результате этого инцидента погибли 13 человек, а ещё несколько десятков получили ранения.

Сам нападавший был убит на следующий день в перестрелке в Италии.

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