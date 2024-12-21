По меньшей мере два человека, один из которых — маленький ребенок, погибли, 68 получили ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии. По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. Он задержан, мотивы его атаки неизвестны.

Как сообщил глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, подозреваемый в наезде — 50-летний мужчина, выходец из Саудовской Аравии, врач-психиатр. Он приехал в Германию в 2006 году учиться, позднее был признан беженцем. У него постоянный вид на жительство в стране.

По уточненным данным, которые приводят власти Магдебурга, в результате наезда пострадали 68 человек, из них 15 получили тяжелые травмы.

По данным агентства AFP, автомобиль, предположительно черный BMW, на большой скорости въехал в толпу и пронесся сквозь нее еще порядка 400 метров. Машина, вероятно, была арендованной.

Очевидцы событий рассказали Reuters, что из-за высокой скорости, с которой двигалась машина, людей буквально отбрасывало от нее.

На видео, запечатлевшем момент задержания, мужчина сам выходит из автомобиля и ложится на асфальт, держа руки над головой.

Правоохранители считают, что наезд был преднамеренным, подозреваемый действовал в одиночку. Взрывчатки в машине не найдено. Исходя из этого, следователи полагают, что опасности для жителей Магдебурга после задержания подозреваемого больше нет, однако место происшествия и ранним утром субботы оставалось оцепленным.

Мотив атаки по-прежнему неизвестен. Агентство dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый не был замечен в связях с исламистами. Насколько можно судить по его аккаунтам в соцсетях, задержанный, напротив, был критиком ислама.

Now the perpetrator of the terrorist operation in Germany has been arrested. He is a Syrian Muslim.



Do you still think that Muslims can coexist with you? pic.twitter.com/PTv9nOiMqU — Salwan Momika (@Salwan_Momika1) December 20, 2024

Magdeburgas Ziemassvētku tirdziņš šovakar. ntv reportieris, kas ir ceļā uz Magdeburgu, pa telefonu ziņo par vismaz 60 ievainotajiem, vairākiem smagi cietušajiem un vairākiem bojā gājušajiem. Auto vadītājs aizturēts. Mašīnā bijuši arī gāzes baloni pic.twitter.com/IjF0uadcnW — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 20, 2024

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило атаку, сообщает Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, посетит Магдебург в субботу. Он выразил сочувствие пострадавшим и сказал, что его мысли — с жертвами и их близкими.

В ноябре федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер предупреждала, что рождественские ярмарки как потенциальные цели атак экстремистов находятся под особым контролем правоохранителей, и призвала их посетителей быть бдительными, напоминает Reuters.

В июне 2022 года автомобиль проехал через толпу на одной из оживленных улиц Берлина, после чего врезался в магазин косметики. Тогда один человек погиб и более 30 получили ранения.

В 2016 году грузовик въехал в людей на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы. За рулем был Анис Амри, выходец из Туниса, который получил отказ в представлении убежища в Германии. По версии правоохранителей, у него были контакты с исламистами. Амри был застрелен полицейскими при попытке задержания в Италии несколько дней спустя.

Жертвами трагедии стали 12 человек.

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