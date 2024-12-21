Число жертв наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии возросло до пяти, сообщил премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. Нападение было совершено накануне вечером, нападавший был вскоре задержан, им оказался врач из Саудовской Аравии, сообщали власти.

По словам Хазелоффа, более 200 человек получили ранения, многие из них серьезные, передает Reuters. В числе четырех погибших есть ребенок, следовало из заявлений властей.

По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии. Он был немедленно задержан, его мотивы неизвестны.

Как сообщал ранее Хазелофф, 50-летний подозреваемый — врач-психиатр, работавший в соседнем городе. В Германию он приехал учиться в 2006 году и остался, поскольку был признан беженцем. В настоящий момент у него постоянный вид на жительство.

Власти полагают, что он действовал в одиночку. По утверждению журнала Spiegel, ранее нападавший высказывал симпатии к ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Как отмечает Reuters, Саудовская Аравия предупреждала власти Германии о нападавшем, так как он выражал в соцсетях взгляды, "угрожающие миру и безопасности". Саудовский МИД осудил атаку.

Now the perpetrator of the terrorist operation in Germany has been arrested. He is a Syrian Muslim.



Do you still think that Muslims can coexist with you? pic.twitter.com/PTv9nOiMqU — Salwan Momika (@Salwan_Momika1) December 20, 2024

Magdeburgas Ziemassvētku tirdziņš šovakar. ntv reportieris, kas ir ceļā uz Magdeburgu, pa telefonu ziņo par vismaz 60 ievainotajiem, vairākiem smagi cietušajiem un vairākiem bojā gājušajiem. Auto vadītājs aizturēts. Mašīnā bijuši arī gāzes baloni pic.twitter.com/IjF0uadcnW — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 20, 2024

Нападение произошло накануне вечером в центре города. По данным AFP, автомобиль — предположительно, черный BMW — на большой скорости врезался в толпу. Машина, вероятно, была арендованной, писали СМИ.

Водителя вскоре задержали. На видео, запечатлевшем момент задержания, мужчина сам выходит из автомобиля и ложится на асфальт, держа руки над головой.

В полиции считают, что наезд был преднамеренным, подозреваемый действовал в одиночку. Взрывчатки в машине не нашли.

Агентство dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечало, что задержанный не был замечен в связях с исламистами, а из содержания его аккаунтов в соцсетях можно предположить, он скорее был критиком ислама.

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу приехал в Магдебург. Вместе с ним на место трагедии прибыли глава МВД Нэнси Фезер, министр юстиции Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и лидер парламентской группы "Союза" Фридрих Мерц, пишет Bild.

В ноябре Фэзер заявляла, что рождественские ярмарки как потенциальные цели для экстремистов находятся под особым контролем правоохранительный органов, и призвала их посетителей быть бдительными, отмечает Reuters.

В Германии усилили меры безопасности на рождественских базарах, сообщают немецкие СМИ. В Магдебурге после нападения ярмарка уже не откроется.

Рождественские ярмарки в Германии раньше уже становились мишенями.

В июне 2022 года автомобиль проехал через толпу на одной из оживленных улиц Берлина, после чего врезался в магазин косметики. Тогда один человек погиб и более 30 получили ранения.

В 2016 году грузовик въехал в людей на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы. За рулем был Анис Амри, выходец из Туниса, который получил отказ в представлении убежища в Германии. По версии правоохранителей, у него были контакты с исламистами. Амри был застрелен полицейскими при попытке задержания в Италии несколько дней спустя. Жертвами атаки стали 12 человек.

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