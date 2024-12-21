Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ночь на 21 декабря, сообщило издание The Times of Israel. Ракета упала в парке на юге города, пишет Медуза.
Из-за ракетного удара в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу в 3:44 ночи. В Армии обороны Израиля сообщили, что "попытки перехвата не увенчались успехом".
По последним данным, 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения из-за выбитых стекол, а 14 человек получили ушибы, когда направлялись в укрытия.
В соцсетях опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент удара.
Кроме того, появились кадры, снятые в парке, где упала ракета.
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