В 2023 году власти ФРГ провели "оценку риска" Талеба аль-Абдулмохсена и решили, что он "не представляет никакой конкретной опасности", со ссылкой на газету Die Welt пишет DW.

Власти Саудовской Аравии заранее предупреждали Германию о том, что их подданный Талеб аль-Абдулмохсен, совершивший атаку на рождественский базар в Магдебурге, может представлять угрозу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает агентство dpa. Полиция также проводила оценку рисков в связи с личнотью нападавшего, выяснила газета Die Welt.

Злоумышленник был известен суду и полиции

По его данным, 50-летний врач Талеб аль-Абдулмохсен родом из города Эль-Хуфуф на востоке Саудовской Аравии. Он родился в шиитской семье в преимущественно суннитском королевстве. В 2006 году он переехал в Германию, где десять лет спустя запросил политическое убежище как атеист и критик ислама.

Источники dpa в саудовских силовых кругах сообщили, что Эр-Рияд требовал у Берлина экстрадировать аль-Абдулмохсена обратно на родину. Власти ФРГ никак не отреагировали на это. Источники dpa в Берлине подтвердили, что около года назад власти Германии получали предупреждение об этом человеке.

По информации dpa и журнала Der Spiegel, аль-Абдулмохсен был известен и стражам порядка в Берлине. В феврале 2024 года он совершил ложный вызов пожарных в здании столичной полиции. Прокуратура возбудила против него дело, суд приговорил его к денежному штрафу.

"Не представляет никакой конкретной опасности"

Как стало известно газете Die Welt из немецких силовых кругов, в 2023 году власти ФРГ провели "оценку риска" Талеба аль-Абдулмохсена. Земельное управление уголовной полиции Саксонии-Анхальт совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции пришло к выводу, что он "не представляет никакой конкретной опасности". Земельное управление по защите конституции также было вовлечено в эту проверку, но не начало никакого собственного расследования.

Die Welt пишет, что с ней связалась жительница Саудовской Аравии. Она предоставила принтскрин электронного письма от сентября 2023 года. Женщина писала по-английски об аль-Абдулмохсене, что "есть парень, который говорит, что собирается убить случайных граждан Германии, пожалуйста, сделайте что-нибудь и арестуйте его как можно скорее". Однако письмо было отправлено не стражам порядка столицы Германии, а в полицию городка Берлин в американском штате Нью-Джерси. В конце 2023 года женщина предупреждала об аль-Абдулмохсене и в аккаунте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ в соцсети Х, но получила лишь отписку, пишет Welt.

Нападение в Магдебурге

На рождественском базаре в городе Магдебург черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, на большой скорости въехал в толпу. Злоумышленник Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточняет, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт.

Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца".

Как пишет Die Welt, недавно аль-Абдулмохсен выдвинул в соцсетях несколько запутанных обвинений против властей Германии. Среди прочего, он обвинил их в недостаточности мер по борьбе с исламизмом и плохом отношении к саудовским беженцам.

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