Украинский президент Владимир Зеленский в субботу подписал указы об увольнениях и назначениях послов Украины. Среди уволенных — посол в Пекине Павел Рябикин и постпред Украины при ООН Сергей Кислица, один из самых публичных украинских дипломатов.

Речь идет о плановых ротациях дипломатического корпуса — эти кадровые решения анонсировались Зеленским заранее. "Мы готовим усиление нашей команды — команды Украины, — говорил Зеленский в начале этой недели. — Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира — надежного мира".

В ближайшие дни ожидаются новые указы об увольнениях и назначениях глав дипломатических миссий. Всего, по данным Би-би-си, всего будут заменены около 30 послов — треть всех украинских дипломатов высшего уровня.

Наверное, самый резонансный из субботних указов — увольнение постпреда Украины при ООН. Его кресло в системе МИДа называют "электрическим", ведь по долгу службы он регулярно высказывает позицию Украины на самом высоком глобальном форуме, который в последние годы не отличается особой эффективностью в выполнении своей главной функции — предотвращения и решения конфликтов в современном мире.

Заседания Совбеза ООН по украинской тематике благодаря эмоциональности Кислицы часто воспринимаются в Киеве как своеобразный поединок между ним и его российским визави Василием Небензей.

Отставка Кислицы — плановая ротация. По данным Би-би-си, в ближайшее время он будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Указ о назначении сменщика Кислицы пока не опубликован, но в пятничном обращении Зеленский назвал его фамилию.

В Нью-Йорк поедет еще один очень известный украинский дипломат Андрей Мельник. Он снискал славу жесткого защитника интересов Украины, который не выбирает слов в своих дискуссиях с властями страны пребывания — на посту посла Украины в Германии.

В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой" за его отказ посетить Киев — этот немецкий фразеологизм означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным.

Летом прошлого года Мельника назначили послом в непростую для Украины Бразилию, однако и там дипломат не нашел себя и теперь, и если указ Зеленского о его назначении в ООН появится, он получит возможность демонстрировать свое красноречие с самой высокой (формально) трибуны на планете.

В результате субботних указов пост посла Украины в Словении оставит генерал Андрей Таран. Его назначение на эту должность в мае 2022 года вызвало ряд критических комментариев в украинской прессе.

Перед отъездом в Любляну до ноября 2021 года Таран занимал пост министра обороны. В этот период ряд наблюдателей говорили о дисфункциональности сектора безопасности и обороны Украины из-за срыва выполнения государственного оборонного заказа, а также личного конфликта Тарана с тогдашним главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Назначение Тарана послом в Словению называли политическим подарком.

Заменит Тарана в Любляне Петр Бешта, до сих пор занимавший пост посла Украины в Литве. Еще одно заметное кадровое решение — увольнение посла Украины в Китае.

Официальный Киев долго определялся с кандидатурой своего представителя в одной из ключевых стран мира: после смерти бывшего посла Сергея Камышева в феврале 2021 года этот пост оставался вакантным.

Считается, что назначенный в апреле 2023 года экс-министр стратегических отраслей промышленности и бывший глава Государственной таможенной службы Рябикин не смог ни помешать тесному сближению Пекина с Москвой, ни установить должный уровень отношений между Киевом и Пекином (хотя многие сомневаются, что эти задачи в нынешних обстоятельствах выполнимы).

Наконец, Зеленский отменил собственный февральский указ о назначении Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене. Бывшая первая замглавы МИДа была вдохновителем и организатором форума "Крымская платформа", принимала активное участие в возвращении в Украину "скифского золота", отвечала за сотрудничество Украины с ЮНЕСКО.

Летом этого года Джапарова оказалась вовлечена в скандал — журналисты обвинили ее в том, что она содействовала якобы незаконному выезду за рубеж своему мужу, бывшему партнеру скандального олигарха Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову. Джапарова отвергла обвинения в свой адрес и заявила об уходе из системы МИДа.

Но самым важным из указов о назначениях послов стал, наверно, конец длительной эпопеи с Федором Шандором. Этнический венгр, доктор социологических наук, профессор Ужгородского университета, в феврале 2022 года он добровольно пошел в ВСУ, а после ночных дежурств на передовой читал лекции своим студентам, прославившись на всю страну как "профессор из окопа".

Именно его Зеленский решил назначить послом Украины в Венгрии — пожалуй, самой проблемной для Киева стране ЕС. Будапешт против этого не возражал — более того, венгерские СМИ еще в августе прошлого года сообщили о том, что глава венгерского МИДа Петер Сийярто утвердил кандидатуру Шандора, а сам будущий посол заявил "Суспильному", что ожидает публикации указа о своем назначении.

Еще Зеленским назначил Вячеслава Яцюка, бывшего посла Украины в Норвегии, посланником в Руанду — раньше в этой стране не было украинского посольства, и это назначение можно воспринимать как подтверждение обещаний Киева обращать внимание на "Глобальный Юг".

В опубликованном накануне обращении Зеленского упоминались еще два назначения послов, которые пока не нашли своего отражения в указах на сайте президента. По словам украинского лидера, послом в Турции станет Нариман Джелял — заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, проведший почти три года в российских тюрьмах. Главой представительства Украины при НАТО, пообещал Зеленский, станет Алена Гетьманчук — одна из самых авторитетных экспертов-международников в стране, убежденная сторонница членства Украины в НАТО.

Ни перечень других посольств Украины, где будут заменены руководители, ни фамилии новых послов пока не известны. Источники Би-би-си говорят, что Киев откажется от анонсировавшегося весной назначения послом в Молдове бывшего секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова. Кроме того, есть слухи о возможном назначении экс-генпрокурора Андрея Костина послом в Нидерланды.

Впрочем, главная дипломатическая интрига — это судьба кресла посла Украины в США. С одной стороны, работу нынешней главы дипмиссии Оксаны Маркаровой в Киеве оценивают в основном неплохо: ей, несмотря на все сопутствующие трудности, удавалось поддерживать динамику в отношениях между Украиной и Штатами на должном уровне. Ее даже называли вероятной сменщицей нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

С другой стороны, во время американской президентской предвыборной кампании Маркарова попала в эпицентр скандала с визитом Зеленского на оружейную фабрику в родном городе Джо Байдена — республиканцы тогда посчитали это мероприятие предвыборным подыгрыванием действующему главе государства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал немедленно отправить Маркарову в отставку.

Тогда скандал удалось замять, но с учетом того, что традиционно именно послы иностранных государств представляют свою родину на инаугурации новоизбранного президента, ее ротация может выглядеть вполне логично.

В офисе президента Украины отказались комментировать этот вопрос, однако заверили, что нынешняя серия ротаций на должностях послов Маркарову не затронет.

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