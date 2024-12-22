Американские военные в ходе операции у побережья Йемена случайно сбили собственный истребитель F/A-18 Hornet. Оба пилота катапультировались, один из них получил легкие ранения, сообщило вечером в субботу, 21 декабря, Центральное командование США (Centcom), отметив, что речь идет об "очевидном случае дружественного огня".

"Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю, который вылетел с авианосца Harry S. Truman. Инцидент не был связан с вражеским обстрелом, проводится всестороннее расследование", - говорится в сообщении.

Удары США по позициям хуситов

Военные США находятся в регионе в том числе из-за угроз со стороны формирований йеменских хуситов. 21декабря американские войска вновь нанесли удары по позициям хуситов близ столицы Йемена - Саны. Американские военные также сбили над Красным морем несколько хуситских дронов и крылатую ракету.

С начала войны в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАСсоюзные исламистам повстанцы регулярно атакуют ракетами и дронами цели в Израиле и суда в Красном море.

Американские военные наносят удары по объектам и вооружению хуситов, в том числе по нацеленным на корабли ракетам и беспилотникам. Наряду с США в операциях по предотвращению атак в Красном море участвуют и другие западные страны, в том числе Великобритания.

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