Избранный президент США Дональд Трамп выдвигает миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США. Об этом он сообщил в воскресенье, 22 декабря, в своей соцсети Truth Social.

Файнберг - один из основателей и руководителей частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management LP. По информации агентства Reuters, эта фирма инвестирует и в компании - подрядчики в оборонном секторе.

Трамп указал, что во время его первого президентского срока, пришедшегося на период с 2017 по 2021 годы, предприниматель входил в состав консультативного совета по вопросам разведки.

Вероятный будущий глава Пентагона - ветеран боевых действий и ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Его назначение, однако, остается под вопросом из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся, как утверждает предполагаемая пострадавшая, в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает.

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