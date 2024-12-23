КНДР, по всей видимости, готовится к отправке в Россию дополнительных войск для участия в войне с Украиной, а также военной техники, в том числе дронов-камикадзе, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Комплексная оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск [в России]", — цитирует агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейская разведка ранее оценивала потери среди военных КНДР на войне примерно в 1100 человек — эта цифра включает как убитых солдат (100 человек), так и раненых.

"Также имеются некоторые признаки того, что Север переходит к производству и поставкам беспилотников-камикадзе, о которых впервые стало известно во время инспекции Ким Чен Ына в ноябре", — добавляет комитет.

Северокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын в ноябре наблюдал за испытаниями различных типов дронов и призывал начать их масштабное производство, пишет Yonhap.

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