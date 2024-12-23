С 10.00 22 декабря по 09.00 23 декабря 2024 противник атаковал 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с брянского и орловского направления, сообщает командование воздушные силы ВСУ. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов "локационно потеряны" (исчезли с экранов радаров не достигнув целей - ред.).

В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.



Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек был ранен. Кроме того, по его словам, повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль.

Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко заявил, что из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждена линия электропередачи, четыре частных дома, гараж и три автомобиля. По его словам, подача электроэнергии уже восстановлена.



На части территории Украины снова объявлена воздушная тревога в сязи с опасностью применения российских БПЛА. Тревога действует в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. В Депропетровской и Кировоградской областях тревога была отменена вскоре после ее объявления.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !