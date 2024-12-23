Китай заявляет, что предоставил информацию и документы для расследования обрыва двух двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию принять в нем участие. Ранее Китай отказался переместить подозреваемое в обрыве кабелей судно Yi Peng 3 в шведские воды для расследования и не допустил на борт шведского прокурора. Участники визита на судно почти не сомневаются в его причастности к произошедшему.

Как передает агентство Reuters, представитель министерства иностранных дел Мао Нин сделала такое заявление на пресс-конференции, в ответ на просьбы прокомментировать опубликованное вчера 22 декабря Financial Times критическое заявление министра иностранных дел Швеции Марии Стенергард о том, что Китай отказался предоставить доступ на судно Yi Peng 3 шведскому прокурору Хенрику Седерману, ведущему расследование участия судна в обрыве кабелей на дне Балтийского моря.

Китайский балкер Yi Peng 3 подозревается в участии в в ноябре в обрыве двух оптоволоконных кабелей. Как сообщал ранее портал Marinetraffic, cледствие полагает, что Yi Peng 3 вышел из российского порта Усть-Луга 15 ноября. Через два дня, в 9:00 по местному времени судно бросило якорь и продолжило двигаться, волоча якорь по дну. Таким образом оно порвало оптоволоконный кабель между Швецией и Литвой. Пройдя еще 111 миль с волочащимся по дну якорем судно порвало другой такой же кабель - между Финляндией и Германией. Затем балкер был остановлен в международных водах в ожидании расследования.

В субботу 21 декабря Yi Peng 3 снялся с якоря в международных водах в проливе Каттегат и направился в Египет после того, как в прошедший четверг 19 декабря на его борту побывали китайские следователи в сопровождении наблюдателей из Германии, Швеции, Финляндии и Дании.

"В целях сотрудничества со следствием Yi Peng 3 был остановлен на длительный период времени, и в целях защиты физического и психического здоровья экипажа компания-судовладелец решила возобновить его рейс после всесторонней оценки и консультаций с заинтересованными сторонами", — заявила Мао Нин. Она добавила, что Китай заранее уведомил все соответствующие страны и готов поддерживать связь и сотрудничество.

В воскресном материале Financial Times сообщала, что китайские власти отказались от предложений Швеции переместить судно в шведские территориальные воды для продолжения расследования. По данным ее источников, участвовавших в осмотре судна, у них почти не осталось сомнений в том, что оно было вовлечено в инцидент с обрывом кабелей.

Балкер принадлежит китайской судоходной компании Ningbo Yipeng Shipping, владеющей лишь еще одним торговым судном и работает только на российских маршрутах.

Обрыв телекоммуникационных кабелей стал вторым инцидентом в области безопасности подводных коммуникаций в балтийском регионе за последние 13 месяцев. В октябре 2023 года другое китайское судно, Newnew Polar Bear, повредило газопровод между Финляндией и Эстонией, однако задержано не было.

Так же как и Yi Peng 3, NewNew Polar Bear принадлежит малоизвестной китайской судоходной компании и используется на российских торговых маршрутах. Оба судна повредили подводные коммуникации путем волочения якорей по морскому дну. Предполагается, что оба судна могли действовать в интересах России, заинтересованных в создании напряженности в балтийском регионе на фоне ее войны с Украиной.

Китайский балкер Yi Peng 3 подозревается в участии в в ноябре в обрыве двух оптоволоконных кабелей. Как сообщал ранее портал Marinetraffic, cледствие полагает, что Yi Peng 3 вышел из российского порта Усть-Луга 15 ноября. Через два дня, в 9:00 по местному времени судно бросило якорь и продолжило двигаться, волоча якорь по дну. Таким образом оно порвало оптоволоконный кабель между Швецией и Литвой. Пройдя еще 111 миль с волочащимся по дну якорем судно порвало другой такой же кабель - между Финляндией и Германией. Затем балкер был остановлен в международных водах в ожидании расследования.

В субботу 21 декабря Yi Peng 3 снялся с якоря в международных водах в проливе Каттегат и направился в Египет после того, как в прошедший четверг 19 декабря на его борту побывали китайские следователи в сопровождении наблюдателей из Германии, Швеции, Финляндии и Дании.

"В целях сотрудничества со следствием Yi Peng 3 был остановлен на длительный период времени, и в целях защиты физического и психического здоровья экипажа компания-судовладелец решила возобновить его рейс после всесторонней оценки и консультаций с заинтересованными сторонами", — заявила Мао Нин. Она добавила, что Китай заранее уведомил все соответствующие страны и готов поддерживать связь и сотрудничество.

В воскресном материале Financial Times сообщала, что китайские власти отказались от предложений Швеции переместить судно в шведские территориальные воды для продолжения расследования. По данным ее источников, участвовавших в осмотре судна, у них почти не осталось сомнений в том, что оно было вовлечено в инцидент с обрывом кабелей.

Балкер принадлежит китайской судоходной компании Ningbo Yipeng Shipping, владеющей лишь еще одним торговым судном и работает только на российских маршрутах.

Обрыв телекоммуникационных кабелей стал вторым инцидентом в области безопасности подводных коммуникаций в балтийском регионе за последние 13 месяцев. В октябре 2023 года другое китайское судно, Newnew Polar Bear, повредило газопровод между Финляндией и Эстонией, однако задержано не было.

Так же как и Yi Peng 3, NewNew Polar Bear принадлежит малоизвестной китайской судоходной компании и используется на российских торговых маршрутах. Оба судна повредили подводные коммуникации путем волочения якорей по морскому дну. Предполагается, что оба судна могли действовать в интересах России, заинтересованных в создании напряженности в балтийском регионе на фоне ее войны с Украиной.

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